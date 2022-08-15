Afet Gönüllülerine Sertifikaları Abb Başkanı Mansur Yavaş'ın Katılımıyla Verildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan “Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Eğitim Programı” tamamlandı. Eğitimin sertifika törenine katılan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Biz hem Ankara için hem civarımız için şimdiden afetlere hazırlanıyoruz. İnşallah olmaz ama İstanbul’da da Ankara’mızda da diğer illerde de olabilecek bütün afetlere, afetlerin her çeşidine karşı hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi. AFAD, AKUT ve ABB iş birliğiyle verilen eğitim programı sonucunda bin 643 kişi sertifika aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan "Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Eğitim Programı" tamamlandı. Eğitimin sertifika törenine katılan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Biz hem Ankara için hem civarımız için şimdiden afetlere hazırlanıyoruz. İnşallah olmaz ama İstanbul'da da Ankara'mızda da diğer illerde de olabilecek bütün afetlere, afetlerin her çeşidine karşı hep birlikte mücadele edeceğiz" dedi. AFAD, AKUT ve ABB iş birliğiyle verilen eğitim programı sonucunda bin 643 kişi sertifika aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte doğal afetlere karşı vatandaşları bilinçlendirerek farkındalık oluşturmak amacıyla 26 Şubat 2022 tarihinde başlattığı "Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Eğitim Programı"nı tamamladı.

AFAD, AKUT ve ABB iş birliğiyle verilen eğitime katılan STK'lar, muhtarlar, yerel dernekler ve ABB gönüllüleri düzenlenen törenle katılım ve teşekkür belgesini aldı.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı tarafından 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 23. Yılına ithafen "Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Eğitimleri Katılım Sertifikası ve Afet Ekipmanları Dağıtım Töreni" Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

YAVAŞ: "DAYANIŞMANIN KAÇINILMAZ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Sertifika töreninde konuşan Başkan Mansur Yavaş, "Bugün gönüllü eğitim programını tamamlamış bulunuyoruz. Dünyanın her yerinde insanlar destek olmak istedikleri herhangi bir faaliyete gönüllü olurlar. Maalesef henüz Türkiye'de istediğimiz oranda bu gönüllülük ve gönüllü katılımı tam anlamıyla gerçekleştiremedik. Ancak artık iş birliğinin, dayanışmanın her alanda kaçınılmaz olduğunu görüyoruz" dedi.

"DEPREMLERE KARŞI ŞİMDİDEN HAZIRLANIYORUZ"

Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık afet dendiği zaman depremi değil, şehir sellerini de görmeye başladık. İklim krizinin sonucu olarak artık şehirlerde, kent-şehir selleri olmaya başladı. Böyle bir olay olduğu zaman ne yapabiliriz? Buna nasıl tedbir alabiliriz? Nasıl bir alarm sistemi kurabiliriz? Artık bunların tartışılma zamanı geldi. Doğal olarak iklim krizinin yarattığı şehir selleri, çarpık kentleşmenin yanında yangınlar, arkasından kuraklık ve heyelanlar oluşmaya başladı."

Koronavirüsün de bir afet olduğuna dikkat çeken Yavaş, şunları kaydetti:

"Koronavirüsle de dünya karşılaştığı zaman ne yapacağını bilemedi, nasıl davranacağını bilemedi. Dolayısıyla bizim mutlaka her türlü afetten bir sonuç çıkarmamız gerekiyor. Sadece Ankara için değil, Allah korusun, ileride gerçekleşebilecek muhtemel bir İstanbul depremine karşı da mutlaka ve mutlaka çok sayıda gönüllüye ihtiyaç var. Biz hem Ankara için hem civarımız için şimdiden hazırlanıyoruz. Bu arada da bildiğiniz gibi Antalya'da, Manavgat'ta, Balıkesir'de olan yangınlara itfaiyemiz hemen müdahale etti. Yine Kastamonu'da Karadeniz tarafındaki bütün afetlere de belediye olarak destek verdik. Nasıl oralara gittiysek inşallah olmaz ama İstanbul'da da Ankara'mızda da olabilecek bütün afetlere, afetlerin her çeşidine karşı hep birlikte mücadele edeceğiz."

BAŞKENTİN BİN 643 GÖNÜLLÜ ARAMA VE KURTARMA EKİBİ HAZIR

Törende konuşan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler ise "Bugün yoğun emeklerle afet farkındalık ve ilk yardım eğitimlerinin sertifika töreni için bir aradayız. 20 STK ile ortak akıl yaratma çabasının bir ürünü olan bu ortak sonuç Ankara Büyükşehir Belediyemiz, dairemiz ve mesai arkadaşlarımız için gurur ve mutluluk vesilesidir. Yüce gönüllüler ordusuna Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sertifika programını tamamlayarak en üst seviyede bilgi ve donanımla katılacak olan bin 643 kişiye katkı yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

EĞİTİMLER YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Deprem ve afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anındaki doğru davranış şekilleri, afet sonrası için yapılması gerekenler ve kapsamlı bir iletişim ağı oluşturularak müdahale edilmesini sağlamak amacıyla uzmanlar tarafından verilen eğitimler yoğun ilgi gördü. Hayati öneme sahip eğitimlere katılan toplam bin 643 gönüllü, katılım ve teşekkür belgesi almaya hak kazandı.

ABB ev sahipliğinde düzenlenen törende arama ve kurtarma gönüllülerine rozet, yelek, tulum, afet ve ilk yardım çantası ile acil durum bilgi kartının bulunduğu ekipmanlar hediye edildi.