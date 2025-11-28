Afet Farkındalık Eğitimi Erzurum'da Gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğü tarafından, kurum personelinin afet ve acil durumlara hazırlık düzeyini artırmak amacıyla Afet Farkındalık, Hafif Arama Kurtarma ve Yangınla Mücadele Eğitimi düzenlendi. Sivil Savunma Planları kapsamında gerçekleştirilen program, personelin doğru müdahale tekniklerini öğrenmesini ve kurumların afetlere karşı hazırlıklı olma kapasitesinin güçlendirilmesini amaçladı.

İl Müdürlüğü konferans salonunda yapılan toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programa Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı ile AFAD ekipleri de katıldı.

Açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, afetlerin toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekerek kurumların hazırlıklı olma sorumluluğuna vurgu yaptı.

Konuşmasında afet bilincinin önemine değinen Aykut, AFAD ekiplerinin eğitim sürecine sunduğu katkılardan dolayı Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı'ya teşekkür etti.

Aykut şu ifadeleri kullandı: "Afetlere karşı toplumsal farkındalığımızı artırmak ve kurumlarımızın hazırlıklı olma kapasitesini güçlendirmek amacıyla önemli bir eğitim programında bir aradayız.

Afetler, yalnızca bir bölgeyi değil; bir aileyi, bir şehri ve milletimizin tamamını etkileyen büyük sınavlardır. Bu sınavlara karşı en güçlü savunmamız ise bilgi, hazırlık ve koordinasyondur.

AFAD ekiplerimizin vereceği afet farkındalık eğitimi ve yangın güvenliği eğitimi, personelimizin ve hizmet verdiğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu eğitimler; doğru zamanda doğru müdahaleyi yapabilmemizi sağlar ve muhtemel kayıpların önüne geçer.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, özellikle korunma ve bakım altındaki çocuklarımızın, engelli bireylerimizin, yaşlılarımızın ve tüm hizmet gruplarımızın güvenliğini en yüksek öncelik olarak görüyoruz. Kurumlarımızda yürüttüğümüz risk azaltma çalışmaları ve acil durum planları, AFAD'ın uzmanlığıyla daha da güçlenecektir.

AFAD İl Müdürlüğü'nün değerli ekiplerine teşekkür ediyor; programın ilimizde afet bilincinin yaygınlaştırılmasına güçlü katkılar sağlayacağına inanıyorum. Eğitimin hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından teşekkür belgesi takdimi gerçekleştirildi. Eğitim sürecine katkı sunan AFAD uzmanları Ümit Aktürk ve Mesut Öz, belgelerini almak üzere sahneye davet edildi.

Program, AFAD ekipleri tarafından verilen Hafif Arama Kurtarma Eğitimleri, Yangınla Mücadele Eğitimi ve uygulamalı anlatımlarla devam etti. Katılımcılar; yangın türleri, söndürme ekipmanlarının kullanım teknikleri ve risk anında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirildi.

Eğitimlerin sonunda yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Program, katılımcılara teşekkür edilerek sona erdi. - ERZURUM