Afet bölgesine çadır ve seyyar tuvalet gönderiliyor

Çorum Belediyesi, deprem bölgesine çadır ve seyyar tuvalet gönderiyor. Makine İkmal Müdürlüğü atölyesinde çadır üretimine başlayan belediye ekipleri, pazar yerlerindeki seyyar tuvaletleri de deprem bölgesine ulaştıracak. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çadır ve seyyar tuvalet temini konusunda vatandaşlardan da destek istedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen afetin ardından tüm imkanlarıyla seferber olan Çorum Belediyesi, deprem bölgesine yardımlarını sürüyor. Bölgede acil ihtiyaçların başında gelen çadır ve seyyar tuvalet için harekete geçen Çorum Belediyesi, hummalı bir çalışma başlattı. Makine İkmal Müdürlüğü'nde çadır üretimine başlayan belediye ekipleri, ilk etapta 50 çadır imal ederek deprem bölgesine sevk edecek.

Çadır üretimi yapılan atölyede çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bölgede yaklaşık 6 bin 500 adet çadıra ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Başkan Aşgın, "Bu ihtiyacın giderilmesine katkı verebilmek için Çorum Belediyesi olarak araştırma yaptık. Ancak hazır çadır temin edemedik. Bunun üzerine çadırları kendimiz yapmaya karar verdik. Ekiplerimiz sabah erken saatlerden itibaren çalışmaya koyuldu. Şu an itibarıyla çadır üretimimiz devam ediyor. Bugün içerisinde 50 civarında çadır üreterek Afşin'e göndereceğiz" dedi.

Çadır üretimine destek çağrısı

Başkan Aşgın, çadır malzemesinin temini ve işçilik konusunda da vatandaşlardan destek istedi. Özellikle profil satan esnafın Çorum Belediyesi'ne bağışta bulunabileceğini dile getiren Başkan Aşgın, "Kaynakçı, demir ustası ve branda dikimi yaparak çadır üretimine destek vermek isteyenleri de Makine İkmal Müdürlüğü'ne bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Seyyar tuvaletler deprem bölgesine gönderiliyor

Başkan Aşgın, çadırın yanı sıra deprem bölgesinde seyyar tuvaletin de önemli ihtiyaçlar arasında bulunduğunu söyledi. Kentteki tüm pazar yerlerinde bulunan seyyar tuvaletleri topladıklarını ve deprem bölgesine ulaştıracaklarını belirten Başkan Aşgın, "Pazar yerlerimizde bir süre seyyar tuvalet olmayacak. Hemşerilerimizden bu konuda anlayış bekliyoruz. Ayrıca seyyar tuvaleti bulunan hemşerilerimizin de bağışlarını bekliyoruz" diye konuştu.

Aşgın, yardım ve bağışlar konusunda da çağrıda bulunarak, yardımların nakdi olarak yapılmasını istedi. Başkan Aşgın, "Ayni yardımlardan daha ziyade şu anda nakdi bağışlar daha önemli. Hayırsever vatandaşlarımızın, kamu kurumlarımızın başlattığı kampanyalara nakdi destek sağlamalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM