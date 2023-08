Afet bölgesindeki çiftçilere toplam 8,8 milyar lira destek ödemesi yapıldı

Tarım Ve Orman Bakanlığı, afet bölgesindeki çiftçilere depremin yaşandığı günden itibaren 8,8 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yaptı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, deprem bölgesindeki faaliyetleriyle alakalı 6 aylık bir rapor yayınladı. Yayınlanan rapora göre, deprem bölgesinde 198 bin 371 işletmeye 1 milyar 373 milyon lira yem desteği, 10 bin 604 işletmeye toplam 101,4 milyon lira besleme maksatlı şeker yardımı, 1 bin 500 işletmeye 340,5 milyon lira küçükbaş canlı hayvan dağıtım desteği yapıldı. Ayrıca diğer hayvancılık destekleri çerçevesinde da 663,7 milyon lira destek ödemesi yapıldı. Çiftçilere yapılan 2 milyar 903 milyon lira mazot gübre destekleme ödemesiyle birlikte depremin yaşandığı tarihten itibaren toplamda 8,8 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldı.

Depremin yaraları sarılmaya devam ediyor

Rapora göre Tarım ve Orman Bakanlığı, deprem bölgesinde en yoğun çalışmaların olduğu dönemde yaklaşık 15 bin personel ve 5 bin makine ve ekipman ile çalışmalara destek verdi. Hali hazırda çalışmalara 472 makine ekipman ve 5 bin 743 personel ile devam ediliyor.

Tarımsal desteklemeler ile Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde değişiklik yapılarak 2023 üretim yılı için başvuru süresi uzatıldı, başta deprem bölgesinde bulunan 11 ildeki yaklaşık 300 bin çiftçi olmak üzere tüm Türkiye'deki 2 milyon 195 bin çiftçinin bu düzenlemeden yararlanması sağlandı.

43 bin 618 küçükbaş hayvanın teslim çalışmaları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından depremden etkilenen illerde telef olan hayvanların yerine bedelsiz hayvan dağıtımı devam ettiği ifade edildi. İlk etapta 43 bin 618 küçükbaş hayvanın teslim çalışmaları sürdüğü belirtilirken ardından büyükbaş, kanatlı hayvan ve arılı kovan dağıtımlarının başlaması için de çalışmaların devam ettiği aktarıldı. Ayrıca deprem bölgesindeki 10 bin 328 arıcının 5 bin 358 ton besleme şekeri ihtiyacı karşılandı.

Deprem bölgesindeki su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip olan, deniz ve iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemisi sahiplerine, gerçekleştiremedikleri avcılık faaliyetinden dolayı oluşan gelir kayıplarını karşılamak ve avcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere gemi başına, 3 bin 500 lira ile 60 bin lira arasında ödeme yapılacağı da bildirildi.

Söz konusu illerde Kırsal Kalkınma ve Uzman Eller Proje destekleri de aralıksız sürerken, bu çerçevede 89 ekonomik yatırım projesine 209 milyon lira, 11 altyapı projesine 3,3 milyon lira, 2 bin 498 makine ekipman alım projesine 101,6 milyon lira ve 650 uzman eller projesi için 162,5 milyon lira olmak üzere bu illerde toplam 476,4 milyon liralık hibe desteği ödenmesi planlanıyor.

Afet bölgesinde 32 bin 659 gıda denetimi yapıldı

Türkiye genelinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait misafirhanelerdeki yaklaşık 10 bin kullanılabilir yatak kapasitesi depremzede vatandaşların hizmetine sunuldu. Afet Bölgesinde gıda denetimleri çerçevesinde il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görevli 926 uzman personel ile 32 bin 659 gıda denetimi gerçekleştirildi. Öte yandan bölgeye 1204 barınma çadırı, 208 seyyar tuvalet, 46 tuvalet/banyolu konteyner ve 232 yatakhane konteyner gönderildi. Bakanlık tarafından 500 litrelik 70 ve 300 litrelik 45 su tankı bölgenin su ihtiyacının karşılanması amacıyla Afad'a teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda depremde barınakları zarar gören hayvanlar için 16 bin 736 hayvan çadırı/branda bölgeye gönderildi. Sokak hayvanları için yaklaşık 50 ton mamanın Bakanlık paydaş çözüm ortağı olan Türk Veteriner Hekimler Birliği ve AFAD aracılığı ile dağıtımı sağlandı. Deprem afetinden etkilenen illere Orman Genel Müdürlüğü tarafından 82 bin 284 ton odun dağıtıldı.

ESK, TMO ve TİGEM destekleri

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan rapora göre, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğü tarafından 93 ton et ürünü bölgeye teslim edildi. ESK, stoklarında bulunan 290 bin et konservesini de AFAD koordinesi ile deprem bölgelerine sevk etti, bölgede toplam 7 ton süt ürünü dağıtımı yapıldı. Depremin olduğu günden bugüne kadar, bölgedeki süt işletmelerinin ve yetiştiricilerin ürettiği 263 bin 181 ton süt toplanarak üretime dönüştürüldü. Deprem bölgesine gönderilmek üzere vatandaşlar tarafından ESK'ya verilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan elde edilen et ve et ürünleri ise Kızılayın talebi ile bölgeye ulaştırıldı.

AFAD aracılığıyla dağıtımı yapılmak üzere Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından da 3 bin 786 ton un, 1435 ton pirinç, 1453 ton kırmızı mercimek, 1510 ton ay çiçek yağı, 700 ton kavrulmuş iç fındık, 156 ton fındık kreması, 982 ton kuru üzüm, 450 ton üzüm pekmezi, 20 ton fındık ezmesi ayrıca Kızılay aracılığıyla dağıtımı yapılmak üzere 75 ton un hibe edildi. Ayrıca Afet bölgesindeki yetiştiricilerin hayvan varlığının yem ihtiyacı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) koordinasyonunda karşılanmaya başlandı ve 1520 ton kesif yem bölgeye ulaştırıldı. - ANKARA