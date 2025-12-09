Haberler

Nazilli Müftülüğü Arama Kurtarma Ekibi sertifikasını aldı

Aydın Nazilli İlçe Müftülüğü Arama Kurtarma Ekibi, AFAD akreditasyon belgelerini alarak afet görev gücüne katıldı. Din görevlileri, afet anında da halkın yanında olacak.

Afad tarafından düzenlenen Akreditasyon ve Destek Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreninde, Aydın Nazilli İlçe Müftülüğü Arama Kurtarma Ekibi, AFAD akreditasyon belgelerini alarak afet görev gücüne resmen katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın iyilik temelli gönüllülük anlayışı çerçevesinde kurulan ekip, profesyonel arama-kurtarma eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazandı. Din görevlileri, artık sadece camide değil, afet anında da milletin yanında olacak. AFAD ve TDV iş birliğiyle gerçekleşen bu önemli adım hem afetlere karşı bilinçli bir toplumun oluşmasına katkı sunuyor, hem de Diyanet camiasının toplumsal dayanışmadaki güçlü rolünü bir kez daha ortaya koyuyor. 'Yolun İyilik Olsun' şiarıyla kurulan ekip, afetlerde görev alacak yetkin bir sivil destek gücü olarak sahadaki yerini almaya hazır hale geldi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title