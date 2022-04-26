Afad Uzmanlarından Menteşe Belediyesi Personeline Eğitim

BAHÇE, OSMANİYE (ANKA) - Menteşe Belediyesi personeline AFAD Eğitim Uzmanları tarafından vücut tipi emniyet kemeri kullanımı, bağlama teknikleri ve yüksekte yapılacak diğer operasyonlara ilişkin eğitim verildi.

Menteşe Belediyesi Fen İşleri, Park- Bahçe Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline vücut tipi emniyet kemeri kullanımı, bağlama teknikleri ve yüksekte yapılacak diğer operasyonlara ilişkin, AFAD Eğitim uzmanları tarafından teorik ve uygulamalı olarak eğitim verildi.

1 gün süren eğitim çalışması ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Personelimize yönelik eğitimlerimiz sürekli devam ediyor. AFAD tarafından verilen bu eğitimle amacımız, personelimizin iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olması, olası bir acil durumda da olaya bilinçli ve tecrübeli şekilde müdahale etmesini sağlamaktır. Personelimizin bilinçlenmesi, güvenli ve hızlı şekilde halkımıza hizmet edebilmesi adına eğitimlerimiz devam edecek" dedi.