AFAD, Şırnak'ta Stajyer Öğrencilere KBRN Eğitimi Verdi

AFAD, Şırnak'ta Stajyer Öğrencilere KBRN Eğitimi Verdi
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AFAD Şırnak İl Müdürlüğü, stajyer öğrencilere Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) konularında farkındalık eğitimi düzenleyerek, afet ve acil durumlara hazırlıklarını artırmayı amaçladı.

AFAD Şırnak İl Müdürlüğü, kurum bünyesinde staj yapan öğrencilere yönelik Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) farkındalık eğitimi gerçekleştirdi.

Stajyer öğrencilerin afet ve acil durumlara karşı bilinçlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimde, KBRN maddelerinin tanımı, müdahale yöntemleri, korunma yolları, olay yeri güvenliği ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı hakkında kapsamlı teorik bilgiler verildi.

Eğitimin uygulamalı bölümünde ise öğrenciler, KBRN koruyucu giysilerini giyerek sahada nasıl hareket edilmesi gerektiğini deneyimledi. Pratik çalışmalarla teorik bilgilerini pekiştiren stajyerler, olası KBRN olaylarında doğru müdahale ve kişisel güvenlik sağlama konularında bilinç kazandı.

AFAD yetkilileri, eğitimlerin amacı doğrultusunda gençlerin kamu güvenliği ve afet yönetimi alanlarında farkındalık kazanmalarının büyük önem taşıdığını söyledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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