Üye Girişi
Haberler

AFAD Şırnak'ta 576 Askeri Personele Arama Kurtarma Eğitimi Veriyor

AFAD Şırnak'ta 576 Askeri Personele Arama Kurtarma Eğitimi Veriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD, Şırnak'ta 576 askeri personele yönelik deprem sonrası arama kurtarma eğitimi vermeye devam ediyor. İl Müdürü İşlek, doğal afetlere karşı hazırlığın önemini vurguladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığının "100 Bin Arama Kurtarma Personeli Projesi" kapsamında Şırnak'ta AFAD İl Müdürlüğünce Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 576 askeri personele yönelik eğitim vermeye devam ediyor.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından AFAD Şırnak İl Müdürlüğü tarafından kurulan afet parkurunda, kentte görev yapan kamu kurum ve kuruluş personellerine yönelik, profesyonel düzeyde arama kurtarma eğitimleri verilmeye devam ediliyor. Projenin ilk ayağında Şırnak'ta 600 askeri personele verilen eğitimlerin ardından, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 32 timden oluşan toplam 576 askeri personele eğitim verilmeye başlandı.

AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek, doğal afetlerin önceden öngörülebilir olduğunu, ancak ne zaman gerçekleşebileceğinin tahmin edilemez olduğunu ifade etti. İşlek, "Doğal afetten etkilenenler açısından tazmini zor etkiler olur ve diğer felaket türlerinden daha fazla doğaçlama yardım yapılmasını engeller. Bu nedenle, doğal bir afet olan deprem müdahalesinin, meydana gelme ihtimali bilimsel verilerle tahmin edilip önceden hazırlanılması ve olayın hemen sonrasında (ilk birkaç haftada) can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde müdahale edilmesi gerekmektedir" dedi.

Türkiye'de afetlerle ilgili yetkili devlet kurumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı olduğunu belirten İşlek, "Afetlerle ilgili eğitimlerin verilmesi ve tatbikatların yapılması da AFAD'ın ana sorumluluğundadır. AFAD, "Afetlere dirençli toplum oluşturma" vizyonu çerçevesinde toplumun her kesimine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürütmektedir. Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak Şırnak İl Jandarma Komutanlığı bağlı 32 timden oluşan toplam 576 personele verdiğimiz Depremde Arama ve Kurtarma Eğitimi aralıksız devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

İşte üniversiteli Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni

 Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler

 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

Bakanlık, Türk askeriyle ilgili pedofili iddiasını doğruladı
'O gün Kobani'ye peşmerge yerine Türk askeri gönderilmeliydi'

"O gün Kobani'ye peşmerge yerine Türk askeri gönderilmeliydi"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Luka Jovic kimdir? Luka Jovic kaç yaşına, mevkisi ne? 15 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Globe Soccer Ödülü nasıl oy verilir, puan durumu ne (Arda Güler 1.'mi)? Wanda Nara hamile mi? Rojin Kabaiş neden öldü? MasterChef eleme adayları kim? 14 Kasım Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 14 Kasım Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 14 Kasım Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Sözleşmeli öğretmen tercih ekranı açıldı mı? Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nereden yapılır? (e-Devlet) 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURULARI | Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman? 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI | Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri başladı mı? Sözleşmeli öğretmen tercih ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.