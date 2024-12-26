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AFAD, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerine Afetlere Hazırlık Eğitimi Verdi

AFAD, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerine Afetlere Hazırlık Eğitimi Verdi
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Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine afetlere karşı hazırlık ve bilinçlenme amacıyla AFAD tarafından kapsamlı bir eğitim düzenlendi. Eğitimde, mobil uygulamaların afet anında ve sonrasında nasıl kullanılacağına dair bilgiler verildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine afetlere karşı daha hazırlıklı ve bilinçli olmaları amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme eğitimi verildi.

Eğitimde, Türkiye'nin en önemli afet yönetim kuruluşlarından biri olan Afad'ın gönüllülük programı ve afet durumlarında mobil uygulamaların önemi vurgulandı. Afetlere karşı kişisel ve toplumsal hazırlık konularında öğrencilere bilgi verilerek AFAD gönüllülüğünün faydaları anlatıldığı eğitimde öğrenciler, afet anında hızlı bilgi edinmek ve koordinasyonu sağlamak için mobil uygulamaların nasıl kullanılacağı hakkında detaylı bilgi aldı. Yapılan sunumda afetlere yönelik erken uyarı sistemlerinin ve gönüllülük faaliyetlerinin önemi üzerinde duruldu. Ayrıca, mobil uygulamaların afet sonrası yardım süreçlerinde nasıl hayat kurtarıcı olabileceği anlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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