AFAD, Öğrencilere Afet Bilinci ve Gönüllülük Eğitimi Verdi

Aydın İl AFAD ekipleri, öğrencilerle bir araya gelerek afet bilinci ve gönüllülük konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri, Söke Meryem Yazıcıoğlu KYK ve Güzelhisar KYK Erkek Yurdu'nda öğrencilerle bir araya gelerek afet bilinci ve gönüllük hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Afad Aydın İl Müdürlüğü, gönüllülük tanıtımı kapsamında gerçekleştirilen buluşmada öğrencilere afet bilinci, gönüllülük faaliyetleri ve alınabilecek önlemler hakkında bilgi verildi. AFAD Aydın İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Söke Meryem Yazıcıoğlu KYK ve Güzelhisar KYK Erkek Yurdu'nda AFAD ve gönüllülük tanıtımı yapıldı. Öğrenciler afet bilinci ve gönüllülük çalışmaları hakkında bilgilendirildi" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
