Afad: Gemlik Körfezi'nde Depremler Sonrasında Olumsuz Bir Durum Bulunmamaktadır. Saha Tarama Çalışmaları Devam Etmektedir

AFAD, Gemlik Körfezi’nde üç dakika arayla meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından; “Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

AFAD, Gemlik Körfezi'nde üç dakika arayla meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından; "Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

AFAD, Gemlik Körfezi'nde meydana gelen ve İstanbul ile çevre illerde de hissedilen depremlerin ardından sosyal medya hesabında bir açıklama daha yayınladı. Açıklama şöyle:

"Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."