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AFAD: "Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki artçı depremin ardından, an itibarıyla, enkazlardan 32 vatandaşımız kurtarılmıştır.

Yerel Haberler

AFAD: 'Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki artçı depremin ardından, an itibarıyla, enkazlardan 32 vatandaşımız kurtarılmıştır.

AFAD: "Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki artçı depremin ardından, an itibarıyla, enkazlardan 32 vatandaşımız kurtarılmıştır.

AFAD: " Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki artçı depremin ardından, an itibarıyla, enkazlardan 32 vatandaşımız kurtarılmıştır. 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 12'si ağır olmak üzere 140 kişi yaralanmış olup, 40 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir." - ANKARA

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Malatya Yeşilyurt AFAD Yerel Haberler

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