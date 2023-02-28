AFAD: "Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki artçı depremin ardından, an itibarıyla, enkazlardan 32 vatandaşımız kurtarılmıştır. Yerel Haberler AFAD: "Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki artçı depremin ardından, an itibarıyla, enkazlardan 32 vatandaşımız kurtarılmıştır. AFAD: " Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki artçı depremin ardından, an itibarıyla, enkazlardan 32 vatandaşımız kurtarılmıştır. 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 12'si ağır olmak üzere 140 kişi yaralanmış olup, 40 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Malatya Yeşilyurt AFAD Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› AFAD: 'Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki artçı depremin ardından, an itibarıyla, enkazlardan 32 vatandaşımız kurtarılmıştır. - Haberler

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