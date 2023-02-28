AFAD: "Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki artçı depremin ardından, an itibarıyla, enkazlardan 32 vatandaşımız kurtarılmıştır.
Yerel Haberler
AFAD: "Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki artçı depremin ardından, an itibarıyla, enkazlardan 32 vatandaşımız kurtarılmıştır.
AFAD: " Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki artçı depremin ardından, an itibarıyla, enkazlardan 32 vatandaşımız kurtarılmıştır. 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 12'si ağır olmak üzere 140 kişi yaralanmış olup, 40 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel