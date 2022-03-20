AFAD, Lviv'de Ukraynalılara sıcak yemek dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ukrayna'nın Lviv kentinde Rus ordusunun saldırıları devam ederken, sivillere sıcak yemek dağıttı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Ukrayna'nın Lviv kentinde Rus ordusunun saldırıları devam ederken, sivillere sıcak yemek dağıttı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Ukraynalılara yardım eli uzattı. AFAD, Ukrayna'nın Lviv kentindeki Lviv Veterinerlik Fakültesi Barınma Merkezi'nde mobil mutfak tırı ile sivillere sıcak yemek dağıttı. - LVİV