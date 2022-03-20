AFAD, Lviv'de Ukraynalılara sıcak yemek dağıttı - Haberler

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AFAD, Lviv'de Ukraynalılara sıcak yemek dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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AFAD, Lviv'de Ukraynalılara sıcak yemek dağıttı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ukrayna'nın Lviv kentinde Rus ordusunun saldırıları devam ederken, sivillere sıcak yemek dağıttı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Ukrayna'nın Lviv kentinde Rus ordusunun saldırıları devam ederken, sivillere sıcak yemek dağıttı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Ukraynalılara yardım eli uzattı. AFAD, Ukrayna'nın Lviv kentindeki Lviv Veterinerlik Fakültesi Barınma Merkezi'nde mobil mutfak tırı ile sivillere sıcak yemek dağıttı. - LVİV

AFAD, Lviv'de Ukraynalılara sıcak yemek dağıttı

AFAD, Lviv'de Ukraynalılara sıcak yemek dağıttı

AFAD, Lviv'de Ukraynalılara sıcak yemek dağıttı

AFAD, Lviv'de Ukraynalılara sıcak yemek dağıttı

AFAD, Lviv'de Ukraynalılara sıcak yemek dağıttı

AFAD, Lviv'de Ukraynalılara sıcak yemek dağıttı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ukrayna, Rusya, AFAD, Rus, Yerel, Haberler

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