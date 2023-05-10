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AFAD: 'Konya'nın Kulu ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.'

AFAD: "Konya'nın Kulu ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi."

Yerel Haberler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Konya'nın Kulu ilçesinde saat 02.14'te 4,2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Konya'nın Kulu ilçesinde saat 02.14'te 4,2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Konya'nın Kulu ilçesinde saat 02.14'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,86 kilometre olarak ölçülürken en yakın yerleşim yerine ise 1,36 kilometre mesafede meydana geldiği bildirildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Deprem Konya AFAD Yerel Haberler

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