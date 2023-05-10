AFAD: 'Konya'nın Kulu ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Konya'nın Kulu ilçesinde saat 02.14'te 4,2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Konya'nın Kulu ilçesinde saat 02.14'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,86 kilometre olarak ölçülürken en yakın yerleşim yerine ise 1,36 kilometre mesafede meydana geldiği bildirildi. - KONYA