AFAD, Kahramanmaraş depreminin birinci yıl dönümünde tatbikat düzenledi

Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin birinci yıl dönümünde tatbikat gerçekleştirdi.

"Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin birinci yıl dönümünde Ankara AFAD tatbikat düzenledi. Geçen sene yaşanan 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem 7.7 büyüklüğünde yaşandı ve 65 saniye sürdü. 120 bin kilometrekarelik alanda 11 il 124 ilçe 6 bin 929 köyü etkileyen depremde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti ve 107 bin 213 vatandaş yaralandı. Depremlerde daha etkin bir şekilde çalışma hedeflenen tatbikat Yenimahalle ilçesinde AFAD Eğitim Merkezinde düzenlendi ve tatbikata kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin arama kurtarma ekipleri katıldı. Tatbikatta farklı senaryolar canlandırıldı ve cihazla dinleme, seslenme, arama kurtarma köpeği ile arama, hasar görmüş binalarda sıkışanların kırıcı ve kesici alet kullanılarak çıkarılması, halatla yaralı indirme gibi konular çalışıldı. Tatbikat sonrası konuşan Ankara AFAD Müdürü Soner Tüter, "Biz burada 6 Şubat'ı Anma Etkinlikleri kapsamında Ankara'da faaliyet gösteren arama kurtarma ekipleri ile beraber enkazda hareket tarzlarımızı geliştirebilmek ve daha faydalı olabilmek için tatbikat düzenledik. Tatbikatımıza 14 ekip 300 personel, 38 araçla 9 arama kurtarma köpeğimiz mevcut" dedi. - ANKARA