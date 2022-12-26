AFAD'ın yeni arama ve kurtarma teknisyenleri yemin ederek göreve başladı

Siirt, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bünyesinde görev yapacak 1. grup arama ve kurtarma teknisyenleri, Van İl AFAD Müdürlüğü'nde düzenlenen eğitim sonunda yemin ederek göreve başladı.

Siirt, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bünyesinde görev yapacak 1. grup arama ve kurtarma teknisyenleri, Van İl AFAD Müdürlüğü'nde düzenlenen eğitim sonunda yemin ederek göreve başladı.

Yoğun bir eğitim sürecinden geçen Siirt, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Muş İl AFAD Müdürlükleri bünyesinde görev alacak olan 37 arama kurtarma teknisyeni, arama ve kurtarma hazırlayıcı eğitimi aldı. Personelin tümü yüksekten indirme, derinden kurtarma, trafik kazalarına müdahale, enkaza giriş teknikleri, enkaz çalışmaları, olay yeri koordinasyonu eğitimlerini başarıyla tamamlayarak, yapılan sınavla katılım belgesi almaya hak kazandı. Van AFAD İl Müdürlüğünde 37 günde tamamlanan eğitim programı sonrası yemin töreni düzenlendi. İl Müdürü Ali İhsan Körpeş ve Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Ulutaş'ın açılış konuşmalarıyla başlayan programda yemin eden arama ve kurtarma teknisyenleri, daha sonra bağlı bulundukları birliklerine geçti. - SİİRT