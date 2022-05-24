AFAD'ın tatbikatına Kocaeli'den destek - Haberler

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AFAD'ın tatbikatına Kocaeli'den destek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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AFAD'ın tatbikatına Kocaeli'den destek

AFAD tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen Tahliye Planlama ve Yerleştirme Çalışma Grubu saha tatbikatına Kocaeli İtfaiyesi koordinasyonunda 200 personelle destek verildi.

Afad tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen Tahliye Planlama ve Yerleştirme Çalışma Grubu saha tatbikatına Kocaeli İtfaiyesi koordinasyonunda 200 personelle destek verildi.

İstanbul'da AFAD koordinasyonunda düzenlenen "Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Adalar merkezli 7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosu uygulanan tatbikatta toplam 5 bin personel görev aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ilçe belediyelerinden toplam 200 personel ile tatbikata destek verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda tatbikata destek veren Kocaeli grubu geçici barınma merkezi kurulumu, geçici barınma merkezlerinde yönetim birimleri, psiko-sosyal destek, ibadethane, yemekhane ve çocuk dostu alanlar gibi sosyal yaşam ünitelerinin oluşturulmasında görev aldı. - KOCAELİ

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Süleyman Soylu, İstanbul, Kocaeli, AFAD, Yerel, Haberler

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