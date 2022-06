AFAD gönüllüsü gençlere Gürsu Adrenalin Park'ta motivasyon - Haberler

"Afad Gönüllüsü Genç Sporcularla Afetlere Hazır Türkiye Projesi" çerçevesinde, Adrenalin Park'ta eğitim alan gönüllüler, Tesis'in muhteşem doğasında keyifli vakit geçirme olanağı buldu.

"Afad Gönüllüsü Genç Sporcularla Afetlere Hazır Türkiye Projesi" çerçevesinde, bulundukları illerde teorik eğitimleri, AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri'nde de uygulamalı eğitimleri alarak AFAD Gönüllüsü olan sporcu gençler, Gürsu Adrenalin Park'ta düzenlenen programda bir araya geldi.

Gürsu Belediyesi'nin doğa sporları alanında faaliyet gösteren Adrenalin Park Tesisi'nde gerçekleştirilen eğitim ve motivasyon programında, gençler, zipline ile atlayış yaparak ve gölde kano kullanarak doğanın ve adrenalinin keyfini yaşadı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Ülkemizin birçok ilinden seçilen ve aldıkları eğitimlerle muhtemel afetlerde sivil savunma faaliyetlerine destek verme yetkinliğine kavuşan milli sporcu gençlerimizi Adrenalin Park'ımızda ağırlamaktan memnun olduk. Sahip olduğu doğal zenginlikleriyle ülkemizin, muhtemel doğal afetler konusunda her an hazırlıklı olması büyük önem taşımakta. Bu bağlamda, afetlere hazırlık konusunda,gereksivil savunma faaliyetleri, gerek toplumun bilinçlendirilmesi yönünde, ülkemizde çok büyük çalışmalar yapılmakta.Afad gönüllüsü gençlerimizin motivasyonunu arttıran bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırız her zaman" dedi.

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından yürütülen T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "AFAD Gönüllüsü Genç Sporcularla Afetlere Hazır Türkiye" projesi çerçevesinde, sporcu gençler bulundukları illerde teorik eğitimleri, AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde de uygulamalı eğitimleri alarak AFAD Gönüllüsü olarak, afetlerde ihtiyaç duyulan insan gücüne destek güç olarak aktif görevler almakta. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel