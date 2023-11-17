AFAD gönüllülerine eğitim verildi

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) gönüllüsü olan ve online eğitimleri tamamlayan vatandaşlar 'Hafif Arama Kurtarma Eğitimlerini' aldı.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) gönüllüsü olan ve online eğitimleri tamamlayan vatandaşlar 'Hafif Arama Kurtarma Eğitimlerini' aldı.

Afad gönüllülük sisteminden uzaktan eğitimlerini tamamlayan 30 kişilik gönüllü 'hafif arama kurtarma eğitimlerine' katılmaya hak kazandı. Bunun akabinde Afyonkarahisar AFAD Müdürlüğü tarafından gönüllüleri "AFAD Gönüllülük" projesi çerçevesinde 'Destek AFAD Gönüllüsü Eğitimleri' verildi. Eğitim AFAD Müdürü Mehmet Buldan'ın açılış konuşmasıyla başlayıp hafif arama kurtarma eğitimi ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR