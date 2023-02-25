AFAD gönüllülerinden, depremzedelere doğum günü sürprizi

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'dan deprem bölgesine giden AFAD gönüllüleri tarafından çadırlarda misafir edilen depremzedelere doğum günü sürprizi düzenlendi. AFAD gönüllüleri, çadırları ziyaret ederek depremzedelerin doğum gününü kutladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından soğuk havanın etkili olduğu bölgede mağdur olan depremzede aileler, bölgeye kurulan çadır kentlerde misafir ediliyor. Bölgeye kurulan çadır kentlerde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen AFAD gönüllüleri, depremden etkilenen çocuklarla yakından ilgileniyor. Deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Kastamonu'dan giden AFAD gönüllüleri, arama kurtarma çalışmalarının ardından çadır kentlerde kalan depremzedeleri de yalnız bırakmıyor. Bu çerçevede Kastamonu AFAD gönüllüleri, çadır kentlerde yaşayan depremzede vatandaşlara doğum günü sürprizi hazırladı. Çadır kentte kalan bir depremzede için pasta hazırlayan AFAD gönüllüleri, Kahramanmaraş'ta AFAD çadırlarında misafir edilen çocuklar ve engelli bireyler başta olmak üzere depremzedelerin doğum gününü kutluyor. Bu sayede doğum günleri kutlanan depremzedeler, AFAD gönüllülerinin sürpriziyle yaşadıkları acıyı bir nebzede olsa unutma imkanı buluyor. - KASTAMONU