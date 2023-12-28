AFAD Gönüllüleri, depremden sonra aileyle gelen çocuğa doğum günü sürprizi yaptı

Ailesi ile birlikte depremden sonra Adıyaman'dan Erzurum'a gelen Yiğit Buğra'ya AFAD Gönüllüleri doğum gününde sürpriz yaparak sevindirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzurum Gönüllüleri, Nene Hatun Anaokulu'nda duygu dolu ve örnek bir davranışa imza attı. Toplumda afetlere hazırlık ve gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak için ortaya çıkan AFAD Gönüllüleri, sadece afet zamanlarında değil her daim gönüllü hareket ettiklerini bir kez daha gösterdiler. Depremden dolayı ailesi ile birlikte Erzurum'a gelmek zorunda kalan ve buraya yerleşen bir ailenin beş yaşındaki çocuğu olan Yiğit Buğra Özer'e doğum günü kutlaması yapan AFAD Gönüllüleri, hep birlikte pasta kestiler ve Yiğit Buğra'ya güzel anlar yaşattı. AFAD Gönüllüleri'nden birçoğu Kahramanmaraş depremi sonrasında bölgede arama-kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev aldı. Anne Fidan Özer, AFAD Gönüllüleri'nin yaptığı bu güzel davranıştan dolayı teşekkür ederken zaman zaman gözyaşlarına engel olamadı. Doğum günü kutlamasının sonunda AFAD Gönüllüleri, minik Yiğit Buğra'ya hediye verdi. - ERZURUM