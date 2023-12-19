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AFAD, gönüllülere insani yardım ve psikososyal destek eğitimi verdi

19 Aralık 2023 11:37 Güncelleme: 11:39 Abone Ol

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Temel Afet ve Acil Durum Gönüllü programını tamamlayanlara insani yardım ve psikososyal destek eğitimi verdi. Eğitimde, kişilerin sorunlarını, duygularını ve isteklerini paylaşmaları için en uygun iletişim yöntemleri öğretildi.