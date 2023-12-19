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AFAD, gönüllülere insani yardım ve psikososyal destek eğitimi verdi

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Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Temel Afet ve Acil Durum Gönüllü programını tamamlayanlara insani yardım ve psikososyal destek eğitimi verdi. Eğitimde, kişilerin sorunlarını, duygularını ve isteklerini paylaşmaları için en uygun iletişim yöntemleri öğretildi.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) gönüllülere insani yardım ve psikososyal destek eğitimi verdi.

Afad Temel Afet ve Acil Durum Gönüllü programını başarı ile tamamlayan Destek AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazananlara insani yardım ve psikososyal destek eğitimi verildi. Eğitim çerçevesinde psikososyal ilk yardımda bulunacak kişilerin en uygun iletişim yöntemleri ile kişinin sorunlarını, duygularını, isteklerini paylaşması sağlanacak. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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