AFAD, Gemlik Körfezi'ndeki 5.1 Büyüklüğündeki Depremi Takip Ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi Gemlik Körfezi-Bursa Mudanya bölgesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin takibine devam ediyor. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbar kayda geçmedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Deprem İzleme Merkezi Marmara Denizi Gemlik Körfezi- Bursa Mudanya bölgesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin takibine devam ediyor.

Bu sabah 10.42'de Marmara Denizi Gemlik Körfezi-Bursa Mudanya bölgesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem AFAD'ın Deprem İzleme Merkezi'nden takip edilmeye devam ediyor. Deprem İzleme Merkezi'nde en büyüğü 4,5 büyüklüğünde olmak üzere farklı büyüklüklerde 13 artçı deprem ölçüldü. Deprem sonrası ise herhangi bir olumsuz ihbar kayda geçmedi.

AFAD Deprem İzleme Merkezi, deprem gelişmelerini yakıdan incelemeye devam ediyor. - ANKARA