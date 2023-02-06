AFAD: "Gaziantep'te 6.4 büyüklüğünde deprem oldu"
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gaziantep Nurdağı'nda 6.4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Gaziantep Nurdağı'nda 6.4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Gaziantep Nurdağı'nda 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 6.9 kilometre derinlikte meydana gelirken deprem saati ise 04.26 olarak kaydedildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel