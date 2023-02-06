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AFAD: "Gaziantep'te 6.4 büyüklüğünde deprem oldu"

Yerel Haberler

AFAD: 'Gaziantep'te 6.4 büyüklüğünde deprem oldu'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gaziantep Nurdağı'nda 6.4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Gaziantep Nurdağı'nda 6.4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Gaziantep Nurdağı'nda 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 6.9 kilometre derinlikte meydana gelirken deprem saati ise 04.26 olarak kaydedildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Gaziantep Deprem AFAD Yerel Haberler

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