Türkiye Gazze'ye Yardım Ekibi Gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şarm eş-Şeyh'teki "Barış Zirvesi"nde imza attığı Gazze ateşkes anlaşmasının ardından, Türkiye insani yardım çalışmalarına başladı. AFAD koordinesinde 8 ilden 81 personel Gazze'ye gönderilecek. Bu çerçevede Erzurum'dan da 10 kişilik arama kurtarma ve KBRN ekibi, 3 araçla bugün yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına son şeklini vermek üzere Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenen "Barış Zirvesi"nde attığı imzanın ardından, Türkiye insani yardım çalışmalarını hızla başlattı. Bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde ilk etapta 8 ilden toplam 81 personelin Gazze'ye gönderileceği açıklandı.

Erzurum'dan da 10 kişilik arama kurtarma ve Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi 3 araçla bugün yola çıktı. Ekip, kara yoluyla Ankara'ya, oradan ise hava yoluyla Gazze'ye geçecek. Henüz dönüş tarihleri belirlenmeyen ekiplerin, sürece göre dönüşümlü olarak uzun süre bölgede kalacağı öğrenildi.

Erzurum'dan giden ekip, Gazze'de arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra enkaz kaldırma ve cansız bedenlerin çıkarılması çalışmalarında görev alacak. Ayrıca ihtiyaç durumuna göre bölgede çadır ve konteyner kentlerin kurulmasına da destek verecek.

AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, hareket öncesi yapılan uğurlama töreninde personelini dualarla Gazze'ye yolcu etti. Karslı, "Yapılan barış anlaşması çerçevesinde, sayın Cumhurbaşkanımızın büyük gayretleriyle dünya devletleriyle birlikte imzalanan mutabakat sonrasında AFAD olarak Gazzeli kardeşlerimizin yaralarını sarmak için bölgeye intikal ediyoruz.

Tüm mazlumların olduğu yerde AFAD her zaman var. Şimdi de Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Gazze'de görev yapacak arkadaşlarımızı uğurladık. İnşallah hayırlı hizmetler yapıp sağ salim dönerler. Bir daha böyle acıların yaşanmamasını, barışın kalıcı olmasını diliyoruz" dedi.

Barış için Şarm eş-Şeyh Zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki ateşkes mutabakatının son halini görüşmek üzere ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin davetiyle Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentine gitti. Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Gazze'de barış sürecine ilişkin "niyet beyanını" imzaladı. "Barış için Şarm eş-Şeyh Zirvesi" olarak anılan toplantı, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sonlandırmayı, Orta Doğu'da kalıcı istikrarı sağlamayı ve bölgesel güvenlik için yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da aralarında bulunduğu 20'den fazla ülke lideri katıldı.

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamıştı. Mısır'da imzalanan anlaşmanın 10 Ekim'de yürürlüğe girmesiyle birlikte İsrail ordusu, "sarı hat" olarak belirtilen bölgeye çekilmiş ve Gazze'de ateşkes saat 12.00 itibarıyla resmen başlamıştı. - ERZURUM