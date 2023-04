AFAD ekibi, depremin 228'inci saatinde kurtardıkları Cemile Teyzeyi unutamıyor

Kahramanmaraş'ta katıldıkları arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Kastamonu AFAD ekibi, depremin 228'inci saatinde enkaz altından çıkardıkları 74 yaşındaki Cemile Kekeç'i kurtarmanın sevincini unutamıyor.

Kahramanmaraş merkez üslü depremlerin ardından, arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, enkazlardan 16 kişiyi sağ çıkarmanın mutluluğunu yaşamaya devam ediyor. Depremin 228. saatinde keşif yaptıkları sırada, bir elin hareket ettiğini fark etmeleri üzerine 74 yaşındaki Cemile Kekeç'i kurtaran ekipler, o anda yaşadıkları sevinci unutamıyor. Ayrıca Kahramanmaraş'ta görevlendirilen AFAD ekibi, enkaz altında kalan Mehmet, Kevser ve Hamza Sandal kardeşleri kurtarmış, kurtarma sırasında telefonla babaları Mahmut Sandal ile konuşturmuştu. AFAD ekipleri kurtarma çalışmaları sırasında yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı.

"Cemile teyzemizin elinin hareket ettiğini gördüm ve hemen harekete geçerek enkazdan çıkarttık"

Cemile Kekeç'i kurtardıkları o anı anlatan Kastamonu AFAD İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Teknisyeni Mehmet Kaptan, "Arkadaşlarımızla Kahramanmaraş'ta çalıştığımız enkazlardan bir tanesinde Hamza isimli bir kardeşimize ulaştık. Yerini tespit ettik. Nasıl müdahale edeceğimize karar verdikten sonra gerekli çalışmayı yaptık ve sesini, kendisini de hem görsel olarak hem de sesiyle irtibat kurduk. Ona moral motivasyon verdik. O da sağ olsun aynı şekilde karşılığını verdi. Daha sonra çalışmamızı rahatça tamamlayarak Hamza'yı bulunduğu yerden sağ salim bir şekilde ailesine, sevenlerine teslim ettik. İlerleyen günlerde başka bir enkaza geçtik. Ardından Kalkan Apartmanına geçtik. Yukarıdan aşağıya katları kontrol ederek ilerlediğimiz sırada, birinci kata geldiğimizde Cemile Teyzemizin elinin hareket ettiğini gördüm ve hemen seslenerek oradaki diğer ekiplerle Cemile Teyzemize gerekli müdahaleyi yaptık ve sağlıklı bir şekilde çıkarttık. Askerler vardı, bir komando timi vardı, çıkartmadan önce serum takarak müdahale edildi" dedi.

"Cemile Teyzemizi depremin 10'uncu gününde 228'inci saatinde kurtardık"

Depremin 10'uncu gününde 228'inci saatinde Cemile Kekeç'i kurtardıklarını belirten Kaplan, "Bizim için saat oldukça önemliydi. 228. saat yani 10. gün içinde ulaştık. Buda bizim için gerçekten beklenmedik bir durum gibi oldu. Hem bizim motivemizi yükseltti ilerleyen çalışmalarımız için hem de ekibimizle birlikte duygusal bir an yaşadık. Bu saymış olduğum diğer firma olsun asker olsun orada hep birlik beraberlik içinde bizi gerçekten güzel bir motivasyon sağladı. Tam kontrol ettiğimiz esnada teyzenin elinin birden hareket ettiğini yani sesi çıkmıyordu ama elinin hareketiyle daha kısa sürede ekipmanın oraya gelmesini sağladık. Güzel bir çalışma orada gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Enkazdan kurtardığımız sırada kardeşleri, babasını telefonla arayarak konuşturduk"

Kurtarma çalışmaları sırasında yaşadıklarını anlatan Kastamonu AFAD İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Teknisyeni Adem Kupçak ise, "Bir enkazın altından sesler geliyordu ve 3 kişi oldukları söyleniyordu. Yakını enkaz altındaki 1 haftalık evli olduğunu söylediğin de ben tek başıma enkaza girmeye karar verdim. Enkaz daha ayaktaydı, artçı depremler oluyordu. Her an yıkılma tehlikesi vardı ama o sesleri duydukça, o anda kendimizi katiyen düşünmedik. Bir an evvel enkaza girip o kişileri enkazdan almak istedik. Orada Mehmet ve Kevser kardeşimiz vardı. Sesleri geliyordu ve eksi kattalardı. Sesleri gelince ön fizibilite çalışması yaptık. Bu arkadaşlar enkazın altındaydı ve su istiyorlardı. 'Biz, 3 gündür buradayız, açız, susuzuz' diyorlardı ama olayın şokuyla aradan daha 10 saat geçmişti. Ön çalışmayı yaptığımda kolon ile kiriş arasında sıkışmışlardı. Buraya geçtiğimde çocukların olduğu yere üst kattan girmeye karar verdim. Çünkü zemin katta oldukları için enkaz üstlerine yığılmıştı. 1. kattan aşağı inerek delik açtık ve oradan inmeye karar verdik. Arkadaşlarda o anda desteğe geldi. Diğer tarafta çalıştıktan sonra Kevser ile Mehmet'e ulaştığımızda durumlarının iyi olduğunu gördük. Sadece çok acı çektiklerini, susuz olduklarını söylediler. Biz, bunlara teselliyi verdikten sonra arkadaşlarla beraber ilk çıkartmadan önce babasına durumu anlatmak için Şükrü kardeşimiz ile babasının telefonunu aldık ve ailesiyle görüşmesini istedik. Babasına durumunun iyi olduğunu, en kısa zamanda onu oradan alıp sağlık ekiplerine sevk edeceğimizi söyledik ve kısa zamanda o arkadaşlarımızı oradan aldık ve hastaneye sevk ettik. Durumları iyiydi" şeklinde konuştu.

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürü Uğur Minder de, "Ben Hatay'a görevlendirildim. Hatay'da elektrikler yoktu, telefonlar çekmiyordu. Hatay'da yoğun bir çalışma yürüttük. Kırıkhan'da 200 civarında enkaz vardı. Onları harita üzerinde konumlandırdık. Hızlı bir şekilde ekipleri enkaza göre gruplara ayırarak çalışmaya başladık. Bin 600 civarında insanı hafif ya da orta yaralı olarak kurtardık. Depremin üçüncü gününün ardından daha titiz çalışmalara başladık. Arkadaşlarımız Kahramanmaraş'ta 15 kişiyi enkazdan çıkardı. 228'inci saatte bir bayanı kurtardık" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU