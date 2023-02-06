AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: "Vatandaşlarımızdan çok yoğun bir şekilde afetzedelere ve deprem bölgesine bağış yapma isteği geliyor.

Afad Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: "Vatandaşlarımızdan çok yoğun bir şekilde afetzedelere ve deprem bölgesine bağış yapma isteği geliyor. AFAD'ın bağış hesapları var. Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız AFAD'ın internet adresinde bulunan, aynı zamanda Twitter hesabından da yayınladığımız hesaplar üzerinden ve kısa mesajlarla bağış yapabilirler." - ANKARA