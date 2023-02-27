AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "3-4 arası büyüklükte yani vatandaşlarımızın hissedebileceği büyüklükteki depremlerin sayısı... Yerel Haberler AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "3-4 arası büyüklükte yani vatandaşlarımızın hissedebileceği büyüklükteki depremlerin sayısı bin 963, 4-5 arası büyüklükteki artçı deprem sayısı 471, 5-6 arası büyüklükteki deprem sayısı da bugünkü depremle birlikte toplam 45 oldu. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "3-4 arası büyüklükte yani vatandaşlarımızın hissedebileceği büyüklükteki depremlerin sayısı bin 963, 4-5 arası büyüklükteki artçı deprem sayısı 471, 5-6 arası büyüklükteki deprem sayısı da bugünkü depremle birlikte toplam 45 oldu." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Deprem Tatar AFAD Yerel Haberler

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