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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "3-4 arası büyüklükte yani vatandaşlarımızın hissedebileceği büyüklükteki depremlerin sayısı...

Yerel Haberler

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: '3-4 arası büyüklükte yani vatandaşlarımızın hissedebileceği büyüklükteki depremlerin sayısı...

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "3-4 arası büyüklükte yani vatandaşlarımızın hissedebileceği büyüklükteki depremlerin sayısı bin 963, 4-5 arası büyüklükteki artçı deprem sayısı 471, 5-6 arası büyüklükteki deprem sayısı da bugünkü depremle birlikte toplam 45 oldu.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "3-4 arası büyüklükte yani vatandaşlarımızın hissedebileceği büyüklükteki depremlerin sayısı bin 963, 4-5 arası büyüklükteki artçı deprem sayısı 471, 5-6 arası büyüklükteki deprem sayısı da bugünkü depremle birlikte toplam 45 oldu." - ANKARA

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Deprem Tatar AFAD Yerel Haberler

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