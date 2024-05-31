AFAD Deprem Simülasyon Tırı Gençlere Tanıtıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından Afyonkarahisar'a gönderilen Deprem Simülasyon Tırı, 29 Mayıs'ta Şuhut ilçesinde gençlere tanıtıldı.

Deprem anında neler yapılması gerektiği konusunda bilinçlendirme amaçlı bu etkinlik, gençlerin deprem gibi doğal afetlere hazırlıklı olmasını sağlamak için düzenlendi. AFAD ekibi, deprem anında güvenliğin nasıl sağlanacağını ve doğru hareket tarzlarını katılımcılara öğretti. Şuhut ilçesinde gerçekleştirilen ilk etkinlik, büyük ilgi gördü. Gençler, deprem simülasyon tırında gerçek bir deprem anını deneyimleyerek nasıl davranmaları gerektiğini öğrendi. Simülasyon tırının içi, deprem anını birebir yaşatacak şekilde dizayn edilmişti. Böylece katılımcılar, sarsıntılarla nasıl başa çıkacaklarını, kendilerini ve sevdiklerini nasıl koruyacaklarını pratikte görme imkanı buldu. AFAD uzmanları, doğru hareket tarzlarını uygulamalı olarak gösterdi ve katılımcılara ayrıntılı bilgiler verdi.

Deprem simülasyon tırı ve AFAD ekibi, 30 Mayıs'ta Dinar Haydarlı'da, 31 Mayıs'ta İhsaniye İlçe Meydanı'nda, 1 Haziran'da Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda, 2 Haziran'da Park Afyon AVM'de, 3 Haziran'da Bayat İlçe Meydanı'nda ve 4-6 Haziran tarihleri arasında ise AKÜ FEST'24 alanında gençlere deprem anında neler yapılması gerektiği hakkında bilgiler verecek. - AFYONKARAHİSAR