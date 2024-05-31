Üye Girişi
Haberler

AFAD Deprem Simülasyon Tırı Gençlere Tanıtıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da AFAD tarafından düzenlenen etkinlikte, deprem simülasyon tırı gençlere tanıtıldı. Tır içinde gerçek bir deprem anını yaşatan katılımcılar, doğru hareket tarzlarını öğrendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından Afyonkarahisar'a gönderilen Deprem Simülasyon Tırı, 29 Mayıs'ta Şuhut ilçesinde gençlere tanıtıldı.

Deprem anında neler yapılması gerektiği konusunda bilinçlendirme amaçlı bu etkinlik, gençlerin deprem gibi doğal afetlere hazırlıklı olmasını sağlamak için düzenlendi. AFAD ekibi, deprem anında güvenliğin nasıl sağlanacağını ve doğru hareket tarzlarını katılımcılara öğretti. Şuhut ilçesinde gerçekleştirilen ilk etkinlik, büyük ilgi gördü. Gençler, deprem simülasyon tırında gerçek bir deprem anını deneyimleyerek nasıl davranmaları gerektiğini öğrendi. Simülasyon tırının içi, deprem anını birebir yaşatacak şekilde dizayn edilmişti. Böylece katılımcılar, sarsıntılarla nasıl başa çıkacaklarını, kendilerini ve sevdiklerini nasıl koruyacaklarını pratikte görme imkanı buldu. AFAD uzmanları, doğru hareket tarzlarını uygulamalı olarak gösterdi ve katılımcılara ayrıntılı bilgiler verdi.

Deprem simülasyon tırı ve AFAD ekibi, 30 Mayıs'ta Dinar Haydarlı'da, 31 Mayıs'ta İhsaniye İlçe Meydanı'nda, 1 Haziran'da Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda, 2 Haziran'da Park Afyon AVM'de, 3 Haziran'da Bayat İlçe Meydanı'nda ve 4-6 Haziran tarihleri arasında ise AKÜ FEST'24 alanında gençlere deprem anında neler yapılması gerektiği hakkında bilgiler verecek. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Deprem Afyon AFAD Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu: Benimle gurur duyulması lazım

Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu: Benimle gurur duyulması lazım

 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title