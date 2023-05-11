AFAD Deprem Bilgi Destek sistemi 15 Mayıs'ta sonlandırılıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uygulamaya konulan 'AFAD Deprem Bilgi Destek' sisteminin 15 Mayıs itibarıyla sonlandırılacağını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uygulamaya konulan ' Afad Deprem Bilgi Destek' sisteminin 15 Mayıs itibarıyla sonlandırılacağını bildirdi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta toplam 11 ilin etkilendiği iki büyük depremin ardından devreye alınan ' Afad Deprem Bilgi Destek' sistemi, 15 Mayıs itibarıyla sonlandırılacak. Konuyla ilgili Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden 1 hafta sonra AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyete geçirilen AFAD Deprem Bilgi Destek sistemi, 15 Mayıs tarihi itibarıyla sonlandırılacaktır" denildi. - ANKARA