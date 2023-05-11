AFAD Deprem Bilgi Destek sistemi 15 Mayıs'ta sonlandırılıyor
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uygulamaya konulan 'AFAD Deprem Bilgi Destek' sisteminin 15 Mayıs itibarıyla sonlandırılacağını bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uygulamaya konulan ' Afad Deprem Bilgi Destek' sisteminin 15 Mayıs itibarıyla sonlandırılacağını bildirdi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta toplam 11 ilin etkilendiği iki büyük depremin ardından devreye alınan ' Afad Deprem Bilgi Destek' sistemi, 15 Mayıs itibarıyla sonlandırılacak. Konuyla ilgili Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden 1 hafta sonra AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyete geçirilen AFAD Deprem Bilgi Destek sistemi, 15 Mayıs tarihi itibarıyla sonlandırılacaktır" denildi. - ANKARA