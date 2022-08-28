AFAD'dan Pakistan'a insani yardım malzemesi Yerel Haberler Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildiğini duyurdu. AFAD Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Pakistan sel bölgesine gidiyoruz! İlk seferde yer alan çadır, gıda, bebek maması ve hijyen paketlerinden oluşan insani yardımı selden etkilenen bölgeye ulaştırıyoruz. Kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizle" ifadelerini kullandı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Pakistan AFAD Yerel Haberler

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