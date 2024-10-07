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AFAD'dan 'Aklımızdasın' Projesi İçin Toplantı

AFAD'dan 'Aklımızdasın' Projesi İçin Toplantı
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Eskişehir İl AFAD Müdürlüğü, 'Aklımızdasın' projesi kapsamında ulusötesi paydaşlar toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi. Proje, alzheimer kayıp vakalarına yönelik arama kurtarma becerileri eğitimi geliştiriyor.

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Müdürlüğü'nün 'Aklımızdasın' projesi için ulusötesi paydaşlar toplantısı düzenlendi.

Projenin toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantı programında çalışma ziyaretleri ve sertifika toplantısı yapıldı. Yürütülen proje sayesinde alzheimer kayıp vakalarına özgü arama kurtarma becerileri içeren eğitim çıktıları geliştiriliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul AFAD

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