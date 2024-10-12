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AFAD'dan 12 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı

AFAD'dan 12 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İstanbul ve çevresindeki 12 il için yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 12 il için yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, bugün İstanbul, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada, Çanakkale'nin Lapseki, Biga, Balıkesir'in Gönen, Erdek, Marmara, Manyas, Bandırma, Bursa merkez, Karacabey, Mudanya, Gemlik ilçeleri ile Yalova çevrelerinde de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirilirken, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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