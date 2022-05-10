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AFAD çalışanları ücretsiz kullanacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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AFAD çalışanları ücretsiz kullanacak

Düzce Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının son birleşimi meclis başkanvekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının son birleşimi meclis başkanvekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında gerçekleştirildi. 22 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda AFAD çalışanlarına ücretsiz seyahat hakkı tanındı.

Düzce Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantılarının sonuncusunda 22 gündem maddesi görüşüldü. Meclis başkanvekili Hüdaver Gösterişli'nin başkanlığında toplanan mecliste komisyonlardan gelen 22 gündem maddesi görüşüldü. Belediye meclisinde Afet ve Acil Durum Yönetimi çalışanlarına ve kuruma bağlı arama kurtarma ekibi personellerine 31 Aralık 2023 tarihine kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanması kararı çıktı.

Öte yandan meclis, Bilim Merkezinin inşaatı için Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye 3 Milyon hibe ve 13 Milyon Kredi kullanımı için yetki verdi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Belediyesi, Mayıs, AFAD, Yerel, Haberler

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