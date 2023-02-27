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AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Maalesef şu anda bize ulaşan bilgi 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda, 69'a yakın yaralımızda hastanelere sevk...

Yerel Haberler

AFAD Başkanı Yunus Sezer: 'Maalesef şu anda bize ulaşan bilgi 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda, 69'a yakın yaralımızda hastanelere sevk...

AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Maalesef şu anda bize ulaşan bilgi 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda, 69'a yakın yaralımızda hastanelere sevk edildi".

AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Maalesef şu anda bize ulaşan bilgi 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda, 69'a yakın yaralımızda hastanelere sevk edildi". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yunus Sezer AFAD Yerel Haberler

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