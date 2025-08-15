AFAD Başkanı Pehlivan, Balıkesir'de Depremzedeleri Ziyaret Etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir'de depremden etkilenen mahalleleri ziyaret etti.

AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Milletvekilleri ve ilgili kurum temsilcileri ile birlikte depremden etkilenen; Şahinkaya Mahallesi, Yaylacık Mahallesi, Çaygören Mahallesi, Süller Mahallesi, Armutlu Mahallesi, Küçükbükü Mahallesi, Çakıllı Mahallesi ve Kızılgür Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşları ziyaret etti. 285 ekip, 570 personel ile çalışmalar devam ederken vatandaşlar hasar tespit çalışmaları, geçici barınma kapsamında konteyner kurulumu başta olmak üzere iyileştirme çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

AFAD'ın yaptığı paylaşımda, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilerek, "Evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlarımız için bölgeye hızlıca 200 yaşam konteyneri ulaştırılmıştı ve depremin ilk 36 saati içerisinde yer çalışmaları tamamlanarak konteyner kurulumuna başlandı. Depremin üçüncü gününde 104 konteyner kurularak vatandaşlarımıza teslim edildi. Konteyner yerine nakdi barınma desteğini tercih eden 200 ailemizin taleplerini karşılamak için ise gerekli işlemler tamamlanmış olup ödemeleri yapılmaktadır. Hasar tespit çalışmaları tamamlandıkça konteyner kurulumu veya nakdi destek çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA