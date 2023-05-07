AFAD Başkan yardımcı Sezer konteynır üretimini inceledi

DÜZCE(İHA) –Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Düzce Valisi Cevdet Atay'ın talimatıyla hızlı bir şekilde kurulan konteyner üretim merkezinde üretim seri bir şekilde devam ediyor.

DÜZCE(İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Düzce Valisi Cevdet Atay'ın talimatıyla hızlı bir şekilde kurulan konteyner üretim merkezinde üretim seri bir şekilde devam ediyor. AFAD Başkan Yardımcısı Uğur Sezer konteyner üretim merkezini gezdi.

Asrın felaketinin ardından Düzce Valisi Cevdet Atay'ın talimatıyla il genelinde 5 fabrikada depremzedelere yuva olması, iş yeri olması için konteyner üretimi çalışmaları başladı. Kısa süre içinde seri üretime geçen ve günlük 150 adet üretimi yapılan konteynerler AFAD'ın yönlendirmeleriyle belirlenen yerlere gönderiliyor.

Vali Cevdet Atay ile AFAD Başkan Yardımcısı Uğur Sezer, Düzce Organize Sanayi Bölgesinde üretimi yapılan merkezde incelemelerde bulundular. Vali Cevdet Atay, yapılan konteynerle ilgili bilgiler verdi. - DÜZCE