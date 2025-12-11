Haberler

AFAD: "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 10.06'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
