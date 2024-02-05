AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman Görevini Tamamladı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan atamalar ile Aydın'daki görevi sona eren AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman düzenlenen yemekte personeli ile buluştu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Aydın ile birlikte 31 ilin AFAD Müdürü değiştirildi. Bu çerçevede AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman'ın yerine Yalçın Mumcu atanırken, Aydın'daki görevi sona eren Harman düzenlenen yemekte personeli ile buluştu. 2016 yılından bu yana Aydın'da görevini sürdüren Harman'ın afet ve acil durumlarda kapasitenin arttırılması adına yaptığı çalışmalar, iyileştirme ve planlama çalışmalarının yanı sıra Aydın için hazırlanan 'İl Risk Azaltma Planı'nın da mimarı oldu. Harman yemekte yaptığı konuşmada görev süresi boyunca uyum içerisinde çalıştıklarını ifade ederek AFAD Aydın İl Müdürlüğü personeli özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Yemek sonunda Harman'a Aydın'daki görevinin anısına teşekkür plaketi takdim edildi. - AYDIN