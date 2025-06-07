AFAD Aydın İl Müdürlüğü minik öğrencileri ağırladı

AFAD Aydın İl Müdürlüğü minik öğrencileri ağırladı
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Recep Tayyip Erdoğan İlköğretim Okulu 1-B ve 1-C sınıfı öğrencileri, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nü (AFAD) ziyaret etti.

Recep Tayyip Erdoğan İlköğretim Okulu 1-B ve 1-C sınıfı öğrencileri, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nü ( Afad ) ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette öğrencilere kurumun tanıtımı yapılarak afet bilinci kazandırmaya yönelik eğitimler verildi.

Afad Aydın İl Müdürlüğü'nde görevli uzman ekipler tarafından karşılanan öğrenciler, kurumun çalışmaları hakkında bilgilendirildi. Ziyaret kapsamında miniklere, doğal afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda temel bilgiler verildi. Etkinlikte öğrencilere özel olarak düzenlenen 'Afet Farkındalık Eğitimi' ile deprem, sel, yangın gibi afet durumlarında nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı. Eğitimin interaktif ve eğlenceli sunumlarla desteklenmesi, öğrencilerin ilgisini çekerken aynı zamanda kalıcı öğrenmelerine katkı sağladı.

Ziyaretin sonunda öğrencilere AFAD tarafından bilgilendirici broşürler ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Yetkililer, çocuklarda afet bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine vurgu yaparak, bu tür ziyaretlerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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