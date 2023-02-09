AFAD: "Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu" Yerel Haberler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, Ankara'nın Haymana ilçesinde saat 21: 49'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.05 kilometre olarak kaydedildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Haymana Ankara Deprem AFAD Yerel Haberler

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