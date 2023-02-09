AFAD: "Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu"
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, Ankara'nın Haymana ilçesinde saat 21: 49'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.05 kilometre olarak kaydedildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel