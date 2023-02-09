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AFAD: "Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu"

Yerel Haberler

AFAD: 'Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, Ankara'nın Haymana ilçesinde saat 21: 49'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.05 kilometre olarak kaydedildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Haymana Ankara Deprem AFAD Yerel Haberler

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