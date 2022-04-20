AFAD afet simülasyon tırı Adana'da - Haberler

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AFAD afet simülasyon tırı Adana'da

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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AFAD afet simülasyon tırı Adana'da

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğiyle AFAD afet simülasyon tırı Adana'da Büyükşehir personeline ve vatandaşlara eğitim verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Afad) iş birliğiyle AFAD afet simülasyon tırı Adana'da Büyükşehir personeline ve vatandaşlara eğitim verdi.

2022 yılı Afet Tatbikat Yılı kapsamında Adana'ya gelen Afet simülasyon tırı, Adana Büyükşehir Belediyesi taş bina önünde vatandaşlara kapılarını açtı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin AFAD ile gerçekleştirdiği iş birliği sonucu Adana'ya gelen simülasyon tırında vatandaşlara, deprem konusunda hem pratik hem de teorik eğitim verildi.

Türkiye'de yaşanmış büyük depremlerin şiddetinde sarsıntıların canlandırıldığı simülasyon tırında, depremlere nasıl hazırlıklı olunacağı, deprem öncesinde, deprem sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği ile doğru davranış şekillerinin neler olduğu uygulamalı olarak belediye personeline ve vatandaşlara anlatıldı.

Simülasyon tırında sel ve yangın simülasyonu da gerçekleştirilebiliyor. - ADANA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adana Büyükşehir Belediyesi, Tatbikat, Adana, AFAD, Yerel, Haberler

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