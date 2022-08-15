Haber : AFAD acil mobil uygulaması tanıtılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AFAD acil mobil uygulaması tanıtılıyor

AFAD acil mobil uygulaması tanıtılıyor

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, yerli yazılım olan AFAD Acil mobil uygulamasının tanıtımını yapıyor.

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, yerli yazılım olan AFAD Acil mobil uygulamasının tanıtımını yapıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından, vatandaşların afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasındaki ihtiyaçlarını tek uygulamada karşılamak amacıyla AFAD Acil mobil uygulaması geliştirildi. Tüm IOS ve Android kullanıcılarının yararlanabileceği uygulama, App Store ve Google Play uygulama mağazalarından indirilebiliyor.

AFAD Adıyaman İl Müdürlüğü ekipleri, kamu kurumu personellerine ve esnaflara uygulamayı anlatarak cep telefonlarına yüklemeleri tavsiyesinde bulundu. Kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olan AFAD Acil mobil uygulamasında, tek tuşla acil çağrı, en yakın toplanma alanı ve afet eğitim videoları gibi özelliklere ulaşılabiliyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İçişleri Bakanlığı Adıyaman AFAD Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title