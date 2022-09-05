AFAD: '3. İyilik Treni Pakistan için yola çıkıyor'

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, ( Afad ) Pakistan'da meydana gelen sel ve su taşkınlarından etkilenen insanlar için 3. İyilik Treni'nin 6 Eylül günü yola çıkacağını açıkladı.

Afad'dan yapılan açıklamada, "Türkiye, on milyonlarca insanın sel ve su taşkınlarından etkilendiği Pakistan'a havadan ve karadan yardım elini uzatmaya devam ediyor. Pakistan halkı için AFAD koordinasyonunda STK'ların desteğiyle hazırlanan insani yardımları taşıyan 3. İyilik Treni, 6 Eylül 2022, Salı günü Tarihi Ankara Garı'ndan hareket edecek. 05.09.2022 tarihi itibarıyla insani yardımları taşıyan 11 uçak, 1. ve 2. İyilik Treni ve yerelden temin olmak üzere bölgeye AFAD koordinasyonunda toplam; 10 bin adet aile tipi çadır, 31 bin 192 adet battaniye, yatak, yastık vb. 23 bin 652 adet gıda kolisi, 2 bin 634 adet bebek maması ve hijyen seti 5 bin 40 birim mutfak seti 3 bin 95 birim/koli giyim malzemesi, 584 bin 172 birim tıbbi malzeme 50 adet motorlu bot gönderildi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamı şöyle:

"AFAD Başkan Yardımcısı başkanlığında yardım malzemelerinin bölgede dağıtımını koordine etmek, çadır kentlerin kurulmasında yardımcı olmak üzere 11 AFAD personeli, 3 kişilik sağlık ekibi ve 8 STK görevlisi olmak üzere toplamda 22 kişi Pakistan'da görev yapıyor. AFAD koordinasyonunda 16 STK ile birlikte 30.08.2022 tarihinde çadır ve insani yardım malzemeleri ile gönderilen 1. İyilik Treninin ardından (29 vagon yaklaşık 500 ton), 01.09.2022 tarihinde 2. İyilik Treni ile (28 vagon yaklaşık 453 ton) çadır ve insani yardım malzemeleri bölgeye sevk edildi. AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, Ulaştırma Bakanlığı Devlet Demiryolları'nın trenleri ile gerçekleştirilen 'İyilik Treni Seferleri' ve Milli Savunma Bakanlığı'nın nakliye uçakları ile kurulan 'Hava Köprüsü' ile dost ve kardeş Pakistan'a yardım malzemesi sevki devam ediyor."

(Hidayet Türkyılmaz - İHA)