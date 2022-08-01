Afacan kedi kafasını cips poşetinin içine soktu, yardıma bekçiler koştu

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kafasını cips poşetinin içine sokan afacan kedi, bekçilerin yardımı sayesinde kurtuldu.

Serdivan ilçesinde devriye gezen bekçiler, bir kedinin kafasına cips paketinin takıldığını ve kedinin paketi çıkarmaya çalıştığını fark etti. Paketin çıkması için sağa sola koşuşturan afacan kediyi yakalayan bekçi, paketi çıkarttı. Yüzleri gülümseten o anlar ise saniye saniye kayda alındı. Konuya ilişkin olarak Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından da, "Can dostumuz poşetin içindeki cipsi ne kadar iştahlı yediyse, poşetten kafasını çıkaramamış. Neyse ki mesai arkadaşlarımız yardımcı oldu" ifadeleri kullanıldı.