AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Esnafın Sorunlarını Dinledi

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya genelinde 20'ye yakın oda ziyareti gerçekleştirerek esnafın sorunlarını sahada dinledi. Başkan Dere, "Esnafımızın olduğu her yerdeyiz, çözüm için omuz omuzayız" dedi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB), esnaf ve sanatkarların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla kent genelindeki oda ziyaretlerini sürdürüyor. TESK Genel Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere öncülüğünde bir hafta içinde 20'ye yakın oda ziyareti yapıldı. Ziyaretlerde, ekonomik zorluklar, kayıt dışı işletmelerle mücadele, BAĞ-KUR prim gün sayısının düşürülmesi talebi, turizmden esnafın yeterince yararlanamaması, çırak-usta yetiştirme sorunu ve kamu borçlarının yapılandırılması gibi konular masaya yatırıldı.

"Esnafımız için üzerimize düşen görevi yapacağız"

Başkan Dere, "Birliğimize bağlı odalarımızı ziyaret ederek, esnafımızın sesine kulak veriyoruz. Hangi alanda ihtiyaç varsa, çözüm üretmek için çalışıyoruz. Bu kenti ayakta tutan, üretimi ve hizmeti sırtlayan esnafımız için üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. AESOB, 37 merkez meslek odasının sorun ve taleplerini ilgili makamlara taşıyarak çözüm üretme misyonunu sürdürüyor. - ANTALYA