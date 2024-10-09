Üye Girişi
Haberler

AEDAŞ'tan Elektrik Şebekelerine Uyarı: Müdahaleler Ölümlü Kazalara Yol Açabilir

AEDAŞ'tan Elektrik Şebekelerine Uyarı: Müdahaleler Ölümlü Kazalara Yol Açabilir
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), elektrik şebekelerine yapılan bilinçsiz müdahalelere karşı hem vatandaşları hem de şirketleri uyardı. Şirket, üçüncü şahısların müdahalelerinin ciddi tehlikeler oluşturabileceği ve ölümlü kazalara neden olabileceği konusunda dikkat çekti.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), elektrik şebekelerine yapılan bilinçsiz müdahaleler konusunda hem vatandaşları hem de şirketleri uyardı. AEDAŞ'tan yapılan açıklamada, elektrik dağıtım şebekelerine üçüncü şahısların müdahalesinin ölümlü kazalara yol açabileceği vurgulandı.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) yetkilileri elektrik şebekelerine bilinçsiz müdahalelerin son derece tehlikeli sonuçlar oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu. Antalya, Isparta ve Burdur'da 2.3 milyondan fazla aboneye kaliteli, kesintisiz ve yüksek standartlarda hizmet hedefi için çalışan AEDAŞ'tan yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin güvenli kullanımının can ve mal güvenliği için büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

AEDAŞ yetkilileri, bu tür müdahalelerin elektrik şebekelerinde geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabildiğine vurgu yaparak; orta gerilim (OG) ve alçak gerilim (AG) hatları gibi kritik noktalarda izinsiz işlemler yapılması, enerji akışını kesintiye uğratmakla kalmayıp, elektrik çarpması gibi ölümlü kazalara neden olabileceği uyarısında bulundu. Şirketten yapılan açıklamada, elektrik arızaları, enerji açma-kesme, armatür arızası, elektrik tellerine temas eden cisim olması durumlarında, en kısa zamanda AEDAŞ teknik ekiplerine bilgi verilmesi gerektiği belirtildi.

"Elektrik direklerindeki iletkenlere yaklaşma mesafesine dikkat"

Elektrik dağıtım şebekelerine üçüncü şahısların müdahalesinin ölümlü kazalara yol açabileceğinin altı çizilen açıklamada, "Bu nedenle üçüncü şahısların müdahalesi son derece tehlikeli ve aynı zamanda yasaktır" denildi. Açıklamada elektrik direklerinde yer alan iletkenlere yaklaşma mesafesine de dikkat çekildi. İnşaat veya tadilat gibi işler sırasında güvenlik mesafelerine uyulmadığı durumda ve elektrik iletkenlerine müdahale edildiğinde ciddi can ve mal kayıplarının yaşanabileceği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Firmalar Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nde belirtilen kurallara mutlaka uymalıdır. Enerji kesilerek çalışma yapılması gereken durumlarda hem yasa hem de kamu güvenliği gereği firmaların dağıtım şirketi çağrı merkezi veya işletmelerine bilgi vermesi gerekir. Dağıtım şirketi tarafından enerji kesintisi yapılmadan çalışmaya başlanmaması şarttır. Vatandaşların da elektrik arızaları ve acil durumlarda 186 Çağrı Merkezi'ni aramaları büyük önem taşımaktadır." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güvenlik Akdeniz antalya Sağlık Enerji Eğitim Yerel

Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı

Raporlar ortaya çıktı! İşte köfteye domuz eti karıştıran ünlü marka

 Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu

İsrail'in kabusu gerçek oluyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz

"Samimi bir Kobani muhasebesi yumuşamaya katkı sunar"
Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan

Erken seçim çağrıları devam ederken son ankette çarpıcı sonuç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilmeden domuz eti yemek haram mıdır? Domuz eti haram mı, sağlığa zararlı mı? (Hangi ayette geçiyor?) Köfteci Ramiz domuz eti açıklaması! Domuz eti kullanıyor mu? BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Ekim Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Karacabey su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Köfteci Yusuf domuz eti olayı ne? Köfteci Yusuf'ta ne oldu? İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Ekim Küçükçekmece, Kağıthane, Beşiktaş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Köfteci Yusuf'un hangi şubesinde domuz eti çıktı? İstanbul'da mı, Ankara'da mı? İZSU İzmir su kesintisi! 9-10 Ekim Konak, Torbalı, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Kepez 9-10 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Köfteci Yusuf'ta domuz eti mi çıktı? Köfteci Yusuf domuz eti belgeleri yayınlandı mı? Köfteci Yusuf domuz eti mi kullanıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.