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ADÜ Veteriner Fakültesi öğrencileri ve personeli kan bağışında bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ADÜ Veteriner Fakültesi öğrencileri ve personeli kan bağışında bulundu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Yoğun katılımla gerçekleşen kampanyaya; Veteriner Fakültesi öğrencileri, idari ve akademik personeli katıldı. Gerçekleşen kan bağışından memnun kaldıklarını belirten Kızılay yetkilileri, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum başta olmak üzere kampanyaya destek veren tüm personel ve öğrencilere kan bağışı kampanyasında gösterdikleri duyarlılık adına teşekkür etti. - AYDIN

ADÜ Veteriner Fakültesi öğrencileri ve personeli kan bağışında bulundu

ADÜ Veteriner Fakültesi öğrencileri ve personeli kan bağışında bulundu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Menderes Üniversitesi, Kan Bağışı, Veteriner, Aydın, Yerel, Haberler

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