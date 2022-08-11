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ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Bozbaş, Bilim Komisyonu'nda görevlendirildi

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ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Bozbaş, Bilim Komisyonu'nda görevlendirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, Sağlık Bakanlığı tarafından Ozon Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı Bilim Komisyonu'nda görevlendirildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, Sağlık Bakanlığı tarafından Ozon Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı Bilim Komisyonu'nda görevlendirildi.

Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, Sağlık Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan ozon eğitim programlarının her türlü bilimsel ve teknik içerik, usul ve esaslarını içeren standartların belirlenmesi ve eğitim verecek merkezlerin değerlendirilmesi görevini yürütecek olan komisyonunda görevlendirerek ADÜ'yü temsil edecek olmanın memnuniyeti içerisinde olduğunu ifade etti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş'ı tebrik ederek öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarının ADÜ'ye güç kattığını söyledi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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