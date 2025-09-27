Haberler

ADÜ Tıp Fakültesi'nde Kritik Hasta Simülasyon Eğitimleri Başlatıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, hekim adaylarına uygulamalı deneyim kazandırmayı amaçlayan 'Kritik Hasta Simülasyon Eğitimleri'ni başlattı. Eğitimin, öğrencilerin eğitim kalitesini artırması ve modern tıp uygulamalarına uyum sürecinde önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi'nde 'Kritik Hasta Simülasyon Eğitimleri' başlatıldı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalları öğretim üyelerinin öncülüğünde yürütülen eğitimlerde, hekim adaylarına uygulamalı deneyim kazandırılması hedefleniyor. ADÜ Tıp Fakültesi'nden yapılan açıklamada, "Fakültemizdeki tüm ana bilim dallarımızın kullanımına açık olan simülasyon eğitim salonlarımızın daha verimli hale getirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimler, öğrencilerimize yol gösterici nitelikte olacak ve akademik açıdan geleceğin hekimlerini yetiştirmede üniversitemize önemli katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

ADÜ yönetimi, söz konusu uygulamaların tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim kalitesini artıracağını ve modern tıp uygulamalarına uyum sürecinde önemli bir basamak olacağını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
