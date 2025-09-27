Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi'nde 'Kritik Hasta Simülasyon Eğitimleri' başlatıldı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalları öğretim üyelerinin öncülüğünde yürütülen eğitimlerde, hekim adaylarına uygulamalı deneyim kazandırılması hedefleniyor. ADÜ Tıp Fakültesi'nden yapılan açıklamada, "Fakültemizdeki tüm ana bilim dallarımızın kullanımına açık olan simülasyon eğitim salonlarımızın daha verimli hale getirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimler, öğrencilerimize yol gösterici nitelikte olacak ve akademik açıdan geleceğin hekimlerini yetiştirmede üniversitemize önemli katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

ADÜ yönetimi, söz konusu uygulamaların tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim kalitesini artıracağını ve modern tıp uygulamalarına uyum sürecinde önemli bir basamak olacağını belirtti. - AYDIN